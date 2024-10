Hockey, primo trofeo stagionale per il pratese Stefano Zampoli (Di domenica 6 ottobre 2024) Prato, 6 ottobre 2024 - Lo scorso mese aveva conquistato insieme ai compagni una medaglia di bronzo ai Mondiali di Hockey su pista svoltisi a Novara, difendendo la porta della Nazionale. E in attesa della partenza del campionato di Serie A1 2024/25, fissata per il prossimo fine settimana, Stefano Zampoli ha già potuto alzare il primo trofeo stagionale: l'Hockey Trissino si è infatti aggiudicato la sesta edizione del “Memorial Gianni Stefani”, svoltosi proprio nella cittadina veneta, che metteva di fronte ben quattro formazioni della massima divisione nazionale. Il portiere di Prato ha dato un contributo decisivo al successo finale: anche grazie alle sue parate, il Trissino ha vinto 8-3 in semifinale contro Sandrigo, per poi imporsi per 8-2 nella finalissima contro il Montebello. (Di domenica 6 ottobre 2024) Prato, 6 ottobre 2024 - Lo scorso mese aveva conquistato insieme ai compagni una medaglia di bronzo ai Mondiali disu pista svoltisi a Novara, difendendo la porta della Nazionale. E in attesa della partenza del campionato di Serie A1 2024/25, fissata per il prossimo fine settimana,ha già potuto alzare il: l'Trissino si è infatti aggiudicato la sesta edizione del “Memorial Gianni Stefani”, svoltosi proprio nella cittadina veneta, che metteva di fronte ben quattro formazioni della massima divisione nazionale. Il portiere di Prato ha dato un contributo decisivo al successo finale: anche grazie alle sue parate, il Trissino ha vinto 8-3 in semifinale contro Sandrigo, per poi imporsi per 8-2 nella finalissima contro il Montebello. (Lanazione)

