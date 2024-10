Giulia Schiff: “Manifestazione a Roma violenta e antisemita, Israele ha diritto a difendersi” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Gli avvenimenti di ieri a Roma evidenziano il fallimento delle istituzioni di informazione e istruzione italiane. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli organi di polizia e alle autorità competenti che hanno operato incessantemente per garantire la sicurezza della comunità ebraica, nonostante la Manifestazione violenta, antisemita e illegale di ieri". Lo afferma all'Adnkronos (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Gli avvenimenti di ieri aevidenziano il fallimento delle istituzioni di informazione e istruzione italiane. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine agli organi di polizia e alle autorità competenti che hanno operato incessantemente per garantire la sicurezza della comunità ebraica, nonostante lae illegale di ieri". Lo afferma all'Adnkronos (Periodicodaily)

Tony Effe in concerto a Roma, c’è anche Giulia De Lellis – Video - (Adnkronos) – “Aspettavo questo giorno da sempre”. . Tra i fan presenti all’evento, spicca la presenza di Giulia De Lellis. Le voci di una possibile relazione tra il rapper Romano e l’influencer circolano già da quest’estate. Con queste parole su Instagram, Tony Effe, icona della trap ... (Dailyshowmagazine)

Sangiuliano, la procura di Roma dissequestra il cellulare di Maria Rosaria Boccia - Si valuta anche la possibilità di convocare la moglie dell’ex ministro, Federica Corsini. In particolare si fa riferimento alle persone nominate da Sangiuliano nell’esposto, dal capo di Gabinetto Francesco Gilioli ai collaboratori che hanno seguito la pratica della nomina di Boccia a consulente per ... (Ilfattoquotidiano)

Roma. Presentazione del libro Matteo e Pierluigi – Per sempre “Figli delle stelle”. 4 Ottobre ore 10,30 Sala Mostre & Convegni Via Giulia 142 - 4 Ottobre ore 10,30 Sala Mostre & Convegni Via Giulia 142 sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Presentazione del libro Matteo e Pierluigi – Per sempre “Figli delle stelle”. Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – Venerdì 4 Ottobre 2024, alle ore 10:30, nello Spazio Gangemi – Sala ... (Cronachecittadine)

Tony Effe in concerto a Roma, c’è anche Giulia De Lellis - "Aspettavo questo giorno da sempre". Con queste parole su Instagram, Tony Effe, icona della trap italiana, ha espresso la sua emozione prima di salire sul palco del Palazzo dello Sport ...(ilmessaggero)

L’arte di stupire: Villa Giulia svela il mito del Ninfeo - Il colpo d’occhio ha incantato fior di ospiti. Per papa Giulio III, che lo concepì come il gioiello più prezioso per la sua reggia nel primo ‘500, era un vanto. Per ...(ilmessaggero)

DiCaprio non vuole essere fotografato e usa la “Strobe Flash Light” - ROMA È stato avvistato mentre cenava ai tavolini all'aperto di un ristorante al centro di Roma, a due passi da via Giulia, e per evitare gli scatti dei fotografi i bodyguard di… Leggi ...(informazione)