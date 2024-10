Gerbrand Bakker, vuoto interiore osservato a pelo d’acqua (Di domenica 6 ottobre 2024) Al di là di un apprezzato impiego nel salone di barbiere ereditato dal padre, e a parte l’eccitazione ricavata massaggiando colli e mascelle maschili, per il protagonista del nuovo romanzo Gerbrand Bakker, vuoto interiore osservato a pelo d’acqua il manifesto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Al di là di un apprezzato impiego nel salone di barbiere ereditato dal padre, e a parte l’eccitazione ricavata massaggiando colli e mascelle maschili, per il protagonista del nuovo romanzoil manifesto. (Cms.ilmanifesto)

Gerbrand Bakker, vuoto interiore osservato a pelo d’acqua - Il cadavere di Cornelis, questo il nome dell’uomo, non era mai stato identificato, e dunque il figlio, che intrattiene con il contatto fisico un rapporto assai ambiguo, di curiosità e disagio, ...(ilmanifesto)

I libri del mese - Graham Greene – L’americano tranquillo (Sellerio) Traduzione di Alessandro Carrera Anche se non esiste, non mi pare almeno, una categoria per definirli, nella mia testa esiste tutto un filone di roman ...(rivistastudio)