Genoa, fiducia confermata a Gilardino: si spera nella sosta (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Genoa conferma la fiducia all’allenatore Alberto Gilardino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando come la dirigenza ritenga al momento poco sensato un cambio di guida tecnica. La netta sconfitta per 5-1 contro l’Atalanta è stata certamente un campanello d’allarme, ma va anche considerata la difficile situazione della squadra, che ha dovuto fare a meno di Frendrup, Messias, Badelj, Malinovskyi, Ekuban fin dal primo minuto e ha poi perso Bani durante il match. La squadra rossoblù però ha collezionato quattro sconfitte consecutive, la classifica si fa preoccupante e le parole dell’allenatore dopo il ko a Bergamo non sono incoraggianti. Da qui le attente riflessioni della dirigenza del Genoa, guidata dall’a.d. Blazquez e il ds Ottolini, che però ha deciso di non interrompere subito questo progetto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilconferma laall’allenatore Alberto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando come la dirigenza ritenga al momento poco sensato un cambio di guida tecnica. La netta sconfitta per 5-1 contro l’Atalanta è stata certamente un campanello d’allarme, ma va anche considerata la difficile situazione della squadra, che ha dovuto fare a meno di Frendrup, Messias, Badelj, Malinovskyi, Ekuban fin dal primo minuto e ha poi perso Bani durante il match. La squadra rossoblù però ha collezionato quattro sconfitte consecutive, la classifica si fa preoccupante e le parole dell’allenatore dopo il ko a Bergamo non sono incoraggianti. Da qui le attente riflessioni della dirigenza del, guidata dall’a.d. Blazquez e il ds Ottolini, che però ha deciso di non interrompere subito questo progetto. (Sportface)

E adesso Alberto Gilardino rischia davvero. Dopo la manita senza appello rimediata questa sera in casa dell`Atalanta il futuro del tecnico piemontese... (Calciomercato)

Thiago Motta è intervenuto prima della sfida contro il Genoa in trasferta. FIDUCIA IN DANILO – «Ho fiducia in lui come in tutti i […]. Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico della Juventus Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a pochi minuti ... (Calcionews24)

Per anni al contrario era stata l’avversaria con la quale era stata condivisa la festa del secondo Scudetto, l’8 maggio 1983, quando genoani e romanisti invasero il campo per celebrare rispettivamente salvezza e scudetto. Sei anni più tardi l’addio degli addii, quello di Francesco Totti, si consuma ... (Sportface)

FIDUCIA – «Ho parlato subito con il direttore in cui ho sentito la fiducia. Alexis Saelemaekers, esterno della Roma, è intervenuto prima della sfida contro il Genoa a Marassi Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione della sfida tra Genoa Roma. Ecco le dichiarazioni dell’ex ... (Calcionews24)

«Credo di dover ancora trovare un po’ di ritmo partita. Non sono ancora al mio livello […]. Il difensore del Genoa Vazquez ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro il Verona Johan Vazquez, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match ... (Calcionews24)