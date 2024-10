Galleria Pasa, i lavori notturni sono stati rinviati (Di domenica 6 ottobre 2024) Niente chiusure né restringimenti di carreggiata per il tunnel che passa sotto il Gianicolo. I lavori notturni che dovevano interessare la Galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta (Pasa) sono stati rimandati.I lavori che erano in agendaGli interventi dovevano riguardare la pulizia e la (Di domenica 6 ottobre 2024) Niente chiusure né restringimenti di carreggiata per il tunnel che passa sotto il Gianicolo. Iche dovevano interessare laPrincipe Amedeo di Savoia Aosta (rimandati.Iche erano in agendaGli interventi dovevano riguardare la pulizia e la (Romatoday)

Lavori notturni alla Galleria Pasa: il calendario delle chiusure - Partono il 7 ottobre i Lavori che consentiranno alla Galleria Principe Amedeo Savoia Aosta (Pasa) di arrivare al Giubileo con una migliore veste. Il calendario delle chiusure L’intervento, che per il Comune ha un costo di circa 550mila euro, comportano restringimento di carreggiata dalle... (Romatoday)

Roma, incendio Galleria Giovanni XXIII: terminati i primi lavori di riparazione - . La riapertura al traffico della Galleria è stata effettuata dalla Polizia locale a seguito dei necessari interventi effettuati dal Dipartimento LlPp. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Dopo un ... (Ilfaroonline)

Lavori alla galleria Montecrevola: circolazione deviata - Programmata una nuova fase di manutenzioni degli impianti all’interno della galleria ‘Montecrevola’, sulla statale 33 del Sempione nel comune di Crevoladossola. Gli interventi di manutenzione interesseranno in particolare l’impianto antincendio. Per consentire l’esecuzione dei Lavori è... (Novaratoday)