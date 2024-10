Fiorentina-Milan 2-1: brillano De Gea, Adli e Gudmundsson (Di domenica 6 ottobre 2024) Il portiere viola para due rigori, l'ex di turno e l'islandese puniscono i rossoneri. FIRENZE - La Fiorentina batte 2-1 il Milan nel posticipo dell'ottava giornata della Serie A. Decide Gudmunsson nella parte finale di una gara che ha avuto continue sorprese e che vede la formazione di Fonseca colpe (Di domenica 6 ottobre 2024) Il portiere viola para due rigori, l'ex di turno e l'islandese puniscono i rossoneri. FIRENZE - Labatte 2-1 ilnel posticipo dell'ottava giornata della Serie A. Decide Gudmunsson nella parte finale di una gara che ha avuto continue sorprese e che vede la formazione di Fonseca colpe (Ilgiornaleditalia.it)

Ilgiornaleditalia.it - Fiorentina-Milan 2-1: brillano De Gea, Adli e Gudmundsson

