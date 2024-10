Fabio Fazio | Vasco Rossi mi ha detto no magari non gli sono simpatico ma io non mi arrendo Amadeus? Più triste per l’Inter che per gli ascolti

(Di domenica 6 ottobre 2024)e Luciana Littizzetto tornano stasera dalle ore 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+ con la 22esima edizione di “Che Tempo Che Fa”. Alle 20 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le interviste, per poi concludersi con “Il Tavolo”. Ospiti della prima puntata, sul Nove con “Chissà chi è” e pmamente con “La Corrida”, Damiano David in anteprima tv col suo primo brano da solista, “Silverlines”, Claudio Bisio al suo debutto come scrittore con “Il talento degli scomparsi”. Non mancherà l’incursione di Ornella Vanoni per fare il punto della settimana. A “Che tempo che fa – Il Tavolo” ci saranno Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Simona Ventura e Diego Abatantuono e Max Giusti, entrambi da quest’anno nel cast. (Ilfattoquotidiano)