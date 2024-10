Fabio Fazio dopo la Rai: “Mi sento più libero”. E su Amadeus: “Ci vuole tempo” (Di domenica 6 ottobre 2024) Quella in partenza oggi 6 ottobre 2024 è la 22esima edizione di Che tempo Che Fa, storico programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. La seconda edizione in Discovery, dopo 20 anni in Rai, dove oggi il conduttore si sente molto più “libero”. Tra gli ospiti della prima puntata Claudio Bisio, in vista del suo esordio letterario, Damiano David, in anteprima con il primo singolo da solista, e il conduttore del momento, Amadeus, passato anche lui dalla Rai al Nove. Fabio Fazio torna con Che tempo Che Fa Oggi 6 ottobre Fabio Fazio è pronto a tornare con una nuova stagione televisiva di Che tempo Che Fa sul Nove, la seconda edizione condotta in Discovery dopo 20 anni in Rai. Il suo programma, nonostante lo spostamento, è rimasto un punto fermo per milioni di italiani, tanto che anche il conduttore, al Corriere, ha detto che “è andata oltre ogni più rosea previsione”. (Di domenica 6 ottobre 2024) Quella in partenza oggi 6 ottobre 2024 è la 22esima edizione di CheChe Fa, storico programma condotto dasul Nove. La seconda edizione in Discovery,20 anni in Rai, dove oggi il conduttore si sente molto più “”. Tra gli ospiti della prima puntata Claudio Bisio, in vista del suo esordio letterario, Damiano David, in anteprima con il primo singolo da solista, e il conduttore del momento,, passato anche lui dalla Rai al Nove.torna con CheChe Fa Oggi 6 ottobreè pronto a tornare con una nuova stagione televisiva di CheChe Fa sul Nove, la seconda edizione condotta in Discovery20 anni in Rai. Il suo programma, nonostante lo spostamento, è rimasto un punto fermo per milioni di italiani, tanto che anche il conduttore, al Corriere, ha detto che “è andata oltre ogni più rosea previsione”. (Dilei)

Fabio Fazio: “Ad Amadeus bisogna dare tempo, la Tv è abitudine. Al Nove mi sento libero” - Il conduttore parla al Corriere a poche ore dalla ripartenza del suo Che tempo Che Fa sul Nove, vero successo della scorsa stagione: "Una rivincita contro la Rai? Provare questo sentimento sarebbe legittimo, ma a una certa età si impara a non cadere in certe trappole".Continua a leggere . (Fanpage)