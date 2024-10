Etcheverry esce dal campo? Il clamoroso gesto di Jannik Sinner fa il giro del mondo | Video (Di domenica 6 ottobre 2024) Jannik Sinner soffre e vince contro Tomas Etcheverry al Masters 1000 di Shanghai. Partita lunga e spigolosa per l'altoatesino, che non si aspettava, con tutta probabilità , una simile battaglia. E Sinner, infatti, ha dato atto al suo avversario di aver disputato una grandissima partita. Come? Presto detto: al termine del match ha applaudito in modo palese, quasi invitando il pubblico a fare lo stesso, il suo avversario mentre lasciava il campo. Nonostante la vittoria gli sia valsa il passaggio agli ottavi di finale, il numero uno al mondo come detto ha dovuto lottare più del previsto contro l'argentino. La partita è stata scandita da una rimonta inaspettata, che ha richiesto a Sinner grande impegno fisico e mentale. La partita contro Etcheverry è durata quasi tre ore, un incontro intenso e combattuto che ha messo alla prova il campione azzurro. (Di domenica 6 ottobre 2024)soffre e vince contro Tomasal Masters 1000 di Shanghai. Partita lunga e spigolosa per l'altoatesino, che non si aspettava, con tutta probabilità , una simile battaglia. E, infatti, ha dato atto al suo avversario di aver disputato una grandissima partita. Come? Presto detto: al termine del match ha applaudito in modo palese, quasi invitando il pubblico a fare lo stesso, il suo avversario mentre lasciava il. Nonostante la vittoria gli sia valsa il passaggio agli ottavi di finale, il numero uno alcome detto ha dovuto lottare più del previsto contro l'argentino. La partita è stata scandita da una rimonta inaspettata, che ha richiesto agrande impegno fisico e mentale. La partita controè durata quasi tre ore, un incontro intenso e combattuto che ha messo alla prova il campione azzurro. (Liberoquotidiano)

Liberoquotidiano - Etcheverry esce dal campo? Il clamoroso gesto di Jannik Sinner fa il giro del mondo | Video

Masters 1000 di Shanghai, Sinner vince con Etcheverry e vola gli ottavi di finale - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Si gioca solo sul centrale che ha la copertura. (Fonte Adnkronos) Foto: Instagram @atptour ilfaroonline. Agli ottavi, Sinner affronterà il vincente del match tra ... (Ilfaroonline)

Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry - Nel secondo Jannik si riscatta e vince per 6-4, anche se l’argentino non molla e continua a esprimersi a buoni livelli. Più netto il divario nel terzo set con Sinner che si impone per 6-2. 555 dollari). Shanghai (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai ... (Unlimitednews)

Sinner applaude Etcheverry mentre esce dal campo: un gesto di sportività e un attestato di stima - Sinner applaude Etcheverry all'uscita dal campo: un gesto di grande sportività e un attestato di stima.Continua a leggere . (Fanpage)