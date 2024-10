Elezioni regionali, Stefania Proietti fa ‘tappa’ a San Gemini. Il M5Stelle all’attacco: “Bandecchi inginocchiato gesto umiliante” (Di domenica 6 ottobre 2024) Una serata dai molteplici risvolti quella andata in scena ieri, sabato 5 ottobre. La candidata del Patto Avanti ossia Stefania Proietti ha fatto ‘tappa’ a San Gemini dove è in corso la giostra dell’Arme. Contestualmente si è svolto l’evento che ha segnato l’avvio della campagna elettorale della (Di domenica 6 ottobre 2024) Una serata dai molteplici risvolti quella andata in scena ieri, sabato 5 ottobre. La candidata del Patto Avanti ossiaha fattoa Sandove è in corso la giostra dell’Arme. Contestualmente si è svolto l’evento che ha segnato l’avvio della campagna elettorale della (Ternitoday)

“Sono tetraplegica, sto dettando l’articolo a voce e c’è chi sta peggio di me: ha mai provato a mettersi nei panni di chi è malato?”: lettera sul fine vita a Stefania Proietti, candidata del centrosinistra in Umbria - Casa mia è un piccolo centro ausili domestico con nessuno spazio per mio marito caregiver, e per nessun’altra attività oltre alla mera routine assistenziale. Lei si è per lo meno immaginata di stare al posto di queste persone 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, tutti i mesi, tutto ... (Ilfattoquotidiano)

Regionali Umbria, si vota il 17 e il 18 novembre: duello tra Donatella Tesei (centrodestra) e Stefania Proietti (centrosinistra) - In Umbria per il centrodestra si ricandida la presidente uscente Donatella Tesei (Lega), sostenuta dall’intero centrodestra e – dopo un accordo stretto alcuni giorni fa – anche da Alternativa Popolare, la lista del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. . La sfidante di Tesei sarà Stefania Proietti, ... (Ilfattoquotidiano)

Elezioni regionali, Stefania Proietti a Terni: “Rappresentare l’Umbria una bellissima sfida da far tremare le vene ed i polsi” - Una sala del Caos gremita in ogni ordine di posto ha accolto la candidata del Patto Avanti Stefania Proietti. Visibilmente emozionata per la calorosa accoglienza ha salutato tutti i presenti, tra gli altri i rappresentanti della coalizione del campo larghissimo, per poi prendere parola ed... (Ternitoday)