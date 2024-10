Ecomuseo Idro, in arrivo fondi dalla Regione (Di domenica 6 ottobre 2024) La Regione Emilia Romagna investe 900mila euro per sostenere 17 tra musei, raccolte, luoghi culturali, case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna e anche Idro, l’Ecomuseo delle acque di Ridracoli, gestito dalla coop Atlantide, rientra tra i beneficiari del bando. "Con questo bando – commenta l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori – la Regione offre un contributo significativo a sostegno di quelle realtà private che con le loro attività incrementano la qualità dell’offerta culturale del territorio, facendo crescere la ricca e diversificata programmazione del nostro sistema museale regionale. (Di domenica 6 ottobre 2024) LaEmilia Romagna investe 900mila euro per sostenere 17 tra musei, raccolte, luoghi culturali, case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna e anche, l’delle acque di Ridracoli, gestitocoop Atlantide, rientra tra i beneficiari del bando. "Con questo bando – commenta l’assessore regionale a Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori – laoffre un contributo significativo a sostegno di quelle realtà private che con le loro attività incrementano la qualità dell’offerta culturale del territorio, facendo crescere la ricca e diversificata programmazione del nostro sistema museale regionale. (Ilrestodelcarlino)

