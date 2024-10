Droga e smartphone rinvenuti nel carcere di Foggia Polizia penitenziaria

(Di domenica 6 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Sebastiano Messina, responsabile del sindacato diUspp-Puglia: Ancora un colpo messo a segno dal Reparto dialla guida deldiil Comandante Ronci. Nel corso di una perquisizione effettuata nei locali comuni di un intero settore dell’istituto sono staticirca 200 gr di hashish, unoe una macchinetta rudimentale per tatuaggi. Nonostante le difficoltà legate al sovraffollamento della popolazione detenuta, adel 200% della capienza regolamentare, la massiccia riduzione della pianta organica del personale diin servizio nell’istituto dauno, cui non è corrisposto un intervento strutturale adeguato degli spazi detentivi, è profuso ogni sforzo possibile per assicurare l’ordine e la sicurezza interni. (Noinotizie)