Detassare le entrate delle biglietterie per destinarle a salvare i nostri tesori

di Gabriele Masiero PISA "La legge di bilancio potrebbe essere un'occasione imperdibile per riscrivere la norma che riguarda il codice del terzo settore affinché assicuri la detassazione delle entrate finanziarie delle biglietterie affinché essi possano essere interamente reinvestiti nella conservazione dei beni monumentali conservati". È l'appello lanciato al Governo dal presidente dell'associazione italiana fabbricerie (Afi), Andrea Maestrelli, presidente dell'Opera primaziale pisana. "In questo modo - ha detto intervenendo al convegno "Il valore della bellezza. Dialoghi delle fabbricerie con il Paese" svoltosi o ieri a Venezia - si assicurerà un futuro certo ai monumenti che le fabbricerie hanno in custodia da secoli.

