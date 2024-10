'Decine di raid israeliani su Beirut, la notte dell'inferno' (Di domenica 6 ottobre 2024) Decine di potenti attacchi - più di 30 - sono stati lanciati nella notte tra sabato e domenica sul sobborgo meridionale di Beirut, Dahiye, inducendo gli abitanti della capitale libanese a definirla 'la notte dell'inferno', 'la notte più difficile dall'inizio della guerra', come riferisce Channel 12. Esplosioni continue in successione sono state sentite in tutta la città, incendi, fumo hanno riempito la nottata. Le fiamme sono scoppiate anche negli studi televisivi di al Manar, affiliata a Hezbollah. L'intensa ondata di raid ha indotto la popolazione che si trovava nei campi profughi di Sabra e Shatila, alla periferia sud di Beirut, a fuggire. Con la luce del giorno l'entità della distruzione è stata mostrata dalle televisioni e suoi social: oltre agli edifici crollati, le macerie ammucchiate anche la strada verso l'aeroporto A-R'Biri, è stata distrutta, come si vede nei video. (Di domenica 6 ottobre 2024)di potenti attacchi - più di 30 - sono stati lanciati nellatra sabato e domenica sul sobborgo meridionale di, Dahiye, inducendo gli abitantia capitale libanese a definirla 'la', 'lapiù difficile dall'inizioa guerra', come riferisce Channel 12. Esplosioni continue in successione sono state sentite in tutta la città, incendi, fumo hanno riempito la nottata. Le fiamme sono scoppiate anche negli studi televisivi di al Manar, affiliata a Hezbollah. L'intensa ondata diha indotto la popolazione che si trovava nei campi profughi di Sabra e Shatila, alla periferia sud di, a fuggire. Con la luce del giorno l'entitàa distruzione è stata mostrata dalle televisioni e suoi social: oltre agli edifici crollati, le macerie ammucchiate anche la strada verso l'aeroporto A-R'Biri, è stata distrutta, come si vede nei video. (Quotidiano)

