Davide Piccinali scomparso da 3 giorni | ci sono diverse segnalazioni

Davide Piccinali, un medico 39enne specializzando in chirurgia generale al San Raffaele, è scomparso da ormai 3 giorni. La famiglia con il fratello Dario ha lanciato un appello. L'ultima volta è stato visto in zona Udine-Parco Trotter. Davide è alto 1 metro e 65, capelli lunghi e rossi, occhi

Il giallo di Davide Piccinali, il medico specializzando sparito nel nulla: al vaglio alcune segnalazioni - Sembra essere svanito nel nulla dallo scorso giovedì 3 ottobre dopo avere terminato il suo turno all'ospedale San Raffaele di Milano. Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando all'ultimo anno di Cardiochirurgia è stato visto per l'ultima volta in zona viale Padova-Parco Trotter e da... (Today)

La scomparsa del medico Davide Piccinali: due segnalazioni al vaglio - È lui a tenere i contatti con quotidiani e tv. A parlare all'Ansa è Dario, il fratello del 39enne, svanito nel nulla da venerdì mattina quando non si è presentato in reparto. Le segnalazioni da vagliare "Il fatto che arrivino segnalazioni - da un autista di pullman a Milano, da un'osteria di ... (Ilgiorno)

Scomparso a Milano Davide Piccinali, medico specializzando al San Raffaele. L’appello di colleghi e familiari - . “Il fatto che arrivino segnalazioni – da un autista di pullman a Milano, da un’osteria di Treviglio in particolare – ci fa sperare che si sia trattato di un allontanamento volontario, ma non sappiamo il motivo. “Giovedì ha finito il turno di lavoro in ospedale e non abbiamo più saputo nulla” ... (Ilfattoquotidiano)