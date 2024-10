Cosa è successo nel finale di Juve-Cagliari: rigore ed espulsione di Conceiçao, i casi da moviola (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli episodi più discussi avvengono nel finale del match tra bianconeri e rossoblù: l'entrata scomposta di Douglas Luiz provoca il penalty in favore dei sardi, arbitro inflessibile sul portoghese per un tentativo di simulazione. (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli episodi più discussi avvengono neldel match tra bianconeri e rossoblù: l'entrata scomposta di Douglas Luiz provoca il penalty in favore dei sardi, arbitro inflessibile sul portoghese per un tentativo di simulazione. (Fanpage)

Fanpage - Cosa è successo nel finale di Juve-Cagliari | rigore ed espulsione di Conceiçao i casi da moviola

Il buco – Capitolo 2, la spiegazione del finale: cosa succede a Perempuan? - Allo stesso tempo, accetta anche la sua sofferenza, rendendosi conto che la redenzione ha un costo. Il buco – Capitolo 2, la spiegazione del finale: cosa succede a Perempuan? Come il suo predecessore (qui la recensione), Il buco – Capitolo 2 lascia intenzionalmente gli spettatori con molte domande ... (Cinefilos)

Spiegato il finale di Joker: Folie à Deux – Che cosa significa? - Il giovane prigioniero di Arkham (interpretato dall’attore Connor Storrie) sembra possa essere un giovane Ledger (intenzionalmente?), ma sembra troppo semplice dire che questi film di Joker siano una premessa per la Trilogia del Cavaliere Oscuro di Chris Nolan. Le rivelazioni hanno presa su ... (Nerdpool)

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, cosa è accaduto nel finale di stagione? - Ma la sensazione di stupore non dura molto, perché rapidamente lascia spazio al terrore. In particolare, Poppy si concentra sulla perdita, mentre si svolge un montaggio che funge anche da catalogo della devastazione provocata dagli eventi recenti: a Khazad-dûm, Durin IV e Disa guidano i nani nel ... (Cinefilos)

Reazione a Catena, le Volta pagina vincono (ancora) e il web si ribella: "Da stasera si guarda altro" - Nella puntata del 5 ottobre le campionesse mantengono il titolo, ma continuano a non convincere il web, nonostante una buona "intesa vincente": cosa è successo ...(libero)

Juric: «A Monza una piccola finale. De Rossi? La squadra ha superato lo choc dell’esonero» - Fa finta di nulla. Il chiacchiericcio fuori Trigoria gli è però arrivato. Dopo la brutta figura rimediata a Boras contro l’Elfsborg il fantasma di De Rossi, ...(ilmessaggero)

Italia Under 21, i convocati di Nunziata: c'è una prima volta e un ritorno. Qualificazione agli Europei a un passo, cosa manca - Tornano in campo le nazionali e lo fa anche l`Italia Under 21. La squadra di Nunziata si gioca la qualificazione alla fase finale in Slovacchia dell`Europeo del.(calciomercato)