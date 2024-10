Conero Bike Nibali in sella

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un’inaugurazione in grande stile per ilStore di Camerano. Non solo per la presenza dell’ex professionista Vincenzo, vincitore di moltissime gare tra le quali Giro, Tour e Vuelta, ma anche per gli appassionati e curiosi (oltre duecento) che ieri pomeriggio non si sono voluti perdere il taglio del nastro e l’inaugurazione del nuovo negozio di biciclette, assistenza e accessori per la bici che si trova sulla SS 16 km 309,7 Ancona Sud pressoCaravan e che vede alla guida come Store manager Antonio, ex prof e fratello di Vincenzo, mentre a capo dell’assistenza William Dazzani. Presenti, oltre la proprietà con la famiglia Falcetelli al completo, anche il sindaco di Camerano, Oriano Mercante, e il presidente della Federciclismo marchigiana Lino Secchi "per un giorno particolare e importante - ha detto nel suo intervento Vincenzo-. (Ilrestodelcarlino)