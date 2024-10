Como | aggredisce i poliziotti due volte in due giorni

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 - Denunciato dalla polizia per duein dueper resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni: si tratta di un marocchino di 32 anni, con precedenti per una quantità di reati, anche contro la persona, irregolare e con svariati alias. Giovedì pomeriggio in piazza Matteotti, nei pressi del capolinea dei bus, una pattuglia della squadra volante ha proceduto al controllo dell’uomo, in evidente stato di ebbrezza, sporco di sangue per una ferita a un sopracciglio. Colpi proibiti La sua reazione è stata molto violenta, costringendo gli agenti a faticare per contenere calci, pugni e sputi. Al culmine della colluttazione, il trentaduenne ha sferrato una testata a un poliziotto, provocandogli una ferita per la quale ha avuto una prognosi di 5. Portato in Questura ha continuato a essere violento, fino ad avere un malore. (Ilgiorno)