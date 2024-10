Chiara come Monia, quelle mamme che non accettano i propri figli (Di domenica 6 ottobre 2024) Traversetolo come Pedrengo. Chiara come Monia. Due tragedie simili, anche per gli interrogativi che lasciano. La drammatica vicenda della 21enne parmense che avrebbe sepolto nel giardino di casa i due figli appena partoriti, rievoca quella della 28enne bergamasca che avrebbe ucciso i due figlioletti di pochi mesi. Giovani donne, che rinnegano il dono della maternità , al punto da togliere la vita alle proprie creature. Chiara Petrolini, studentessa universitaria di Traversetolo (Parma) è ai domiciliari con le pesanti accuse di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, avrebbe messo al mondo due bimbi in taverna tra maggio 2023 e l’agosto scorso per poi seppellirli in un’aiuola della stessa villetta, in cui abitava con i genitori. Il secondo sarebbe morto dissanguato dopo un taglio maldestro del cordone ombelicale. (Di domenica 6 ottobre 2024) TraversetoloPedrengo.. Due tragedie simili, anche per gli interrogativi che lasciano. La drammatica vicenda della 21enne parmense che avrebbe sepolto nel giardino di casa i dueappena partoriti, rievoca quella della 28enne bergamasca che avrebbe ucciso i dueoletti di pochi mesi. Giovani donne, che rinnegano il dono della maternità , al punto da togliere la vita allee creature.Petrolini, studentessa universitaria di Traversetolo (Parma) è ai domiciliari con le pesanti accuse di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, avrebbe messo al mondo due bimbi in taverna tra maggio 2023 e l’agosto scorso per poi seppellirli in un’aiuola della stessa villetta, in cui abitava con i genitori. Il secondo sarebbe morto dissanguato dopo un taglio maldestro del cordone ombelicale. (Bergamonews)

Chiara Petrolini, come ha sepolto il primo neonato. La vicina di casa: «In quello stesso giardino faceva grigliate e rideva con le amiche» - Avrebbe sistemato il primo neonato in un lenzuolo e dopo, approfittando dell'assenza dei genitori, lo avrebbe nascosto nella buca scavata in giardino. Lo stesso giardino dove Chiara... (Leggo)

“Ma come fanno…”. Bagno di folla per Chiara Ferragni, si presenta all’evento ma dopo le critiche - Molti i fan e tanto l’entusiasmo delle persone accorse per l’evento, lei ha ringraziato sui social tornando sulle Instagrram story. “Ha tradito Chiara Ferragni con la vip della tv”. “Mi fa strano, non parlavo da una vita, mi mancava e voglio tornare a farlo pian piano”, ha detto Chiara ... (Caffeinamagazine)

Dengue Fano, Burioni ancora all’attacco su kit anti-zanzara: “Errore di comunicazione come Chiara Ferragni?” - Il virologo Roberto Burioni torna all'attacco via social, dopo i post di ieri in cui domandava quale fosse il principio attivo contenuto nel prodotto repellente […]. Il virologo: "Sono sbagli da evitare se a comunicare sono dei sanitari su un'infezione molto pericolosa" "Sempre più surreale la ... (Sbircialanotizia)