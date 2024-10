Castiglion Fibocchi, antichi oggetti della vita quotidiana: “Uno sguardo al passato” (Di domenica 6 ottobre 2024) L'articolo Castiglion Fibocchi, antichi oggetti della vita quotidiana: “Uno sguardo al passato” proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. (Di domenica 6 ottobre 2024) L'articolo: “Unoal” proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. (Lortica)

Ciclismo, il Trofeo Mario Zanchi a Castiglion Fibocchi - Come da tradizione l’appuntamento è lunedì 7 ottobre a Castiglion Fibocchi (arrivo) mentre la partenza sarà in località Rondine. Partenza alle 14 da Rondine anche se la partenza ufficiale sarà sulla Setteponti, poi dopo Castiglion Fibocchi, Meliciano, Ponte Buriano, Castelluccio, San Leo, Ponte a ... (Sport.quotidiano)

Torna a Castiglion Fibocchi la Festa della Madonna del Rosario - . Castiglion Fibocchi – Un ritorno nella tradizione, nel segno della fede, in provincia di Arezzo. “Quello di Castiglion Fibocchi è un comune che si sta distinguendo per iniziative di grande rilievo come il Carnevale dei figli di Bocco e la Festa della Madonna del Rosario – ha detto Marco ... (Corrieretoscano)

Calcit, il Mercatino dei Ragazzi a Castiglion Fibocchi - . Il ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio Scudo. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Castiglion Fibocchi, la preziosa collaborazione dell'Istituto comprensivo G. Vasari , della pro Loco- UNPLI , delle donne del ... (Lanazione)