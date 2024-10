Cantù passa a Rieti con un grande ultimo quarto. Brienza: "Importante muovere la classifica" (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Acqua S.Bernardo centra la prima vittoria in campionato espugnando il PalaSojourner di Rieti. Decisivo per i canturini, privi dell’infortunato capitan Baldi Rossi, un ultimo quarto eccellente.Il commento in conferenza stampa di coach Nicola Brienza dopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Acqua S.Bernardo centra la prima vittoria in campionato espugnando il PalaSojourner di. Decisivo per i canturini, privi dell’infortunato capitan Baldi Rossi, uneccellente.Il commento in conferenza stampa di coach Nicoladopo la vittoria dell’Acqua S.Bernardo (Quicomo)

Quicomo - Cantù passa a Rieti con un grande ultimo quarto. Brienza: "Importante muovere la classifica"

Marcell Jacobs brilla a Rieti: ultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 - La presenza di avversari così qualificati ha reso le gare ancora più emozionanti e competitive. L'articolo Marcell Jacobs brilla a Rieti: ultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 sembra essere il primo su VelvetMag. Con i risultati ottenuti a Rieti, Marcell Jacobs si conferma uno degli ... (Velvetmag)

LIVE Atletica, Meeting Rieti 2024 in DIRETTA: 10.16 per Jacobs in semifinale, ultimo atto alle 19.55 - Appuntamento alle 19. 18:17 Pochi istanti ci separano dalla presentazione ufficiale dei partecipanti alla prima semifinale dei 100 metri. 18:39 E’ arrivato il crono ufficiale della prima semifinale, con Xie corretto a 10. . 17 in controllo di ieri Marcell Jacobs proverà ad aumentare i giri del ... (Oasport)

Troppa Roseto (che ne segna 109) per la NPC Rieti. Prima caduta stagionale per i reatini - Partita non per deboli di cuore. Una NPC Rieti sicura dei suoi mezzi, coraggiosa e purtroppo priva di Fabi e Thomas, si presenta al PalaMaggetti per affrontare una Roseto in up. Ne esce fuori uno spet ...(rietinvetrina)

La FC Viterbo annuncia Fiorini come DG e il ritorno di Capuano - Vincenzo Fiorini è il nuovo direttore generale della FC Viterbo. L'ex Sora e Lupa Frascati è stato annunciato dalla società gialloblù che ritrova inoltre anche l'attaccante Emanuele Capuano, fresco di ...(gazzettaregionale)

La Npc crolla a Roseto 109-73. Pagati a carissimo prezzo l'infortunio di Fabi e l'assenza di Thomas - RIETI - Imbarcata della Npc Rieti che regge solo 13’ nella tana di Roseto. Finisce 109-73 per i padroni di casa, che dimostrano ancora una volta di essere una corazzata di altro ...(ilmessaggero)