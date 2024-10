Campionati italiani di Scacchi, il foggiano Rocco Di Gianni si piazza al secondo posto (Di domenica 6 ottobre 2024) Un altro grande risultato per l'Asd Scacchi Foggia, che festeggia il secondo posto di Rocco Di Gianni ai Campionati italiani seniores. Soltanto un piccolo passo falso ha precluso la conquista del gradino più alto del podio al termine di un percorso esaltante durante il quale Di Gianni ha superato (Di domenica 6 ottobre 2024) Un altro grande risultato per l'AsdFoggia, che festeggia ildiDiaiseniores. Soltanto un piccolo passo falso ha precluso la conquista del gradino più alto del podio al termine di un percorso esaltante durante il quale Diha superato (Foggiatoday)

Foggiatoday - Campionati italiani di Scacchi il foggiano Rocco Di Gianni si piazza al secondo posto

Atletica, la Lombardia vince i Campionati Italiani Cadetti. Doualla e Shablii risolutori in staffetta - Federica Chiappani (39. Il giavellottista Antonio Di Palma (70. 11) e Francesco Piccigallo (35. Nella seconda giornata non arriva il risultato da copertina dopo un buon sabato condito dal record italiano di categoria firmato da Gabriele Belardi nel salto con l’asta (4. Si tratta del quarto sigillo ... (Oasport)

Artem Shablii, giovane talento di Maccarese, vince gli 80 metri ai campionati italiani cadetti - ilfaroonline. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. “Siamo orgogliosi di Artem. La sua vittoria non è solo un traguardo personale, ma un motivo di vanto per tutta la città. – ha commentato ... (Ilfaroonline)

Giorgia Meneghetti è bronzo nei 1000 cadette ai campionati italiani di atletica - Arriva dal nuoto, un anno fa è approdata nel mondo del triathlon, oggi si conferma mezzofondista di razza. Parliamo di Giorgia Meneghetti, 14enne di Cordignano, studentessa al liceo scientifico Flaminio di Vittorio Veneto, che nella mattinata di oggi, domenica 6 ottobre, a Caorle si è messa al... (Trevisotoday)

Atletica, la Lombardia vince i Campionati Italiani Cadetti. Doualla e Shablii risolutori in staffetta - La Lombardia ha vinto i Campionati Italiani Cadetti andati in scena a Caorle (in provincia di Venezia), imponendosi con un solo punto di vantaggio nei ...(oasport)

Nations League, quando gioca l’Italia? Il calendario e gli impegni degli azzurri - La Nations League è pronta a tornare. Vediamo quando gioca l'Italia e i prossimi avversari degli uomini di Spalletti.(tag24)

Balestrieri di Terra del Sole, oggi il grande giorno a Ventimiglia - Per la compagnia balestrieri di Terra del Sole è giunto il grande giorno: oggi a Ventimiglia (Imperia) i ragazzi guidati da Manuel Leonardi parteciperanno alla 38ª edizione dei campionati italiani Lit ...(ilrestodelcarlino)