Calcio: Serie A. D'Aversa "Grandissima prestazione" (Di domenica 6 ottobre 2024) "C'è dispiacere per il risultato". ROMA - "C'è dispiacere per il risultato, ma i ragazzi hanno fatto una Grandissima prestazione nonostante qualcuno non fosse al 100%. Il rammarico è sul primo gol, poi la Lazio ha la possibilità di far entrare giocatori come Pedro che possono decidere la partita. Ai (Di domenica 6 ottobre 2024) "C'è dispiacere per il risultato". ROMA - "C'è dispiacere per il risultato, ma i ragazzi hanno fatto unanonostante qualcuno non fosse al 100%. Il rammarico è sul primo gol, poi la Lazio ha la possibilità di far entrare giocatori come Pedro che possono decidere la partita. Ai (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - Calcio | Serie A D' Aversa Grandissima prestazione

Calcio: Serie A. D'Aversa "Grandissima prestazione" - "C'è dispiacere per il risultato". Ai . ROMA - "C'è dispiacere per il risultato, ma i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione nonostante qualcuno non fosse al 100%. Il rammarico è sul primo gol, poi la Lazio ha la possibilità di far entrare giocatori come Pedro che possono decidere la ... (Ilgiornaleditalia)

Subaru Forester: Suv da famiglia con prestazioni da fuoristrada - Spazio e comfort da Suv con capacità da fuoristrada pura restano i punti forti della Subaru Forester, che si rinnova nell'estetica e nella tecnica. Resta a listino un solo motore boxer mild hybrid ...(gazzetta)

Patente a crediti per l’edilizia, cosa cambia per la sicurezza sul lavoro nei cantieri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Patente a crediti per l’edilizia, cosa cambia per la sicurezza sul lavoro nei cantieri ...(tg24.sky)

Inps: nel 2023 gran parte nuovi pensionati è del Nord, importi più bassi al Sud - Roma Nel 2023 i nuovi percettori di pensioni frutto di contributi versati risiedono in stragrande maggioranza in Vale d'Aosta, Trentino Alto Adige e in altre regioni del Nord e le prestazioni sono più ...(lanuovasardegna)