Brutto Cesena Mignani non cerca alibi | Abbiamo reso le armi con troppa facilità

A fine settembre l'aria che si respirava nella sala stampa dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani era decisamente diversa: ilaveva vinto con merito accompagnando il Pisa verso la porta d'uscita della Coppa Italia; ieri invece i nerazzurri si sono presi la rivincita, disputando una gara di spessore alla quale i bianconeri hanno saputo opporre troppo poco per poter anche solo impensierire i padroni di casa, che continuano dunque a veleggiare in vetta alla classifica cadetta. Lo riconosce lo stesso tecnico Michele, che gioca a carte scoperte davanti ai microfoni. "Nonfatto bene – ammette subito, schierandosi in prima linea davanti al gruppo – ed è normale che in queste situazioni la responsabilità se la prenda l'allenatore: non sono riuscito a trasmettere lo spirito e l'atteggiamento che dovevamo portare in campo.