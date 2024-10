Bisoli Troppi gli errori individuali

(Di domenica 6 ottobre 2024) Anche alcune partite delle coppe europee disputate in settimana hanno confermato che pur giocando bene per perdere basta un errore dovuto a un calo di concentrazione, come è capitato al Modena contro la Sampdoria. "Un’identità e un gioco importanti li abbiamo trovati, ma commettiamo ancora diversi. Ho cercato di far capire ai ragazzi che una palla buttata fuori dallo stadio in certi momenti può diventare importante. Questa mentalità ancora ci manca e in settimana ho lavorato molto per acquisirla. Per sessanta minuti abbiamo tenuto la Sampdoria lontana dalla nostra area, sull’unica palla sporca ci siamo fatti sorprendere. La partita è cambiata lì, poi abbiamo commesso altri. L’aspetto mentale è fondamentale. (Sport.quotidiano)