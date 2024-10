Aggredito con un punteruolo a Reggio | giovane grave caccia all’uomo

(Di domenica 6 ottobre 2024)Emilia, 6 ottobre 2024 – È stato trovato sanguinante a terra nel parco del Tasso, ferito all’addome e alla coscia, probabilmente colpito con unvite o un. Ora èall’aggressore. Un ‘giallo’ che dovrà risolvere la polizia della questura reggiana che venerdì sera è intervenuta poco dopo le 20,30 nell’area verde del quartiere Santa Croce, nei pressi di via Adua, dove era stato segnalato un uomo a terra. Si tratta di undi origine egiziana. Gli agenti hanno immediatamente chiamato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. La vittima è stata trasportata all’Arcispedale Santa Maria Nuova in gravi condizioni, ma non versa in pericolo di vita. Gli inquirenti hanno ascoltato il ragazzo per acquisire elementi utili per cercare il responsabile. E da qui sono state avviate le indagini con la ricerca a tappeto su tutta la città. (Ilrestodelcarlino)