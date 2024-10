A Calenzano torna la ‘Borsa del giocattolo d' epoca’

(Di domenica 6 ottobre 2024)(Firenze), 6 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 15,(Firenze) la Borsa deld'epoca. L'appuntamento è presso l'Hotel Gigli jr dove dalle 9 alle 15 si ritroveranno collezionisti di giochi e giocattoli d'epoca da tutta Italia per trovare esemplari mancanti alla propria raccolta di soldatini, bambole, o giocattoli in latta ma anche per scambiarsi i loro doppioni le proprie esperienze di nuovi ritrovamenti. In questa edizione, si spiega in una nota, si presenteranno in anteprima europea le novità del 2025 del colosso mondiale King e Coutry per quanto concerne il soldatino e modellismo statico. Ed ancora, in esposizione, dalla più giovane Barbie alla più vetusta Lenci pronte ad essere giudicate per i loro vestiti e accessori. (Lanazione)