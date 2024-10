1 Ottobre 2024 – L’Iran ha lanciato circa 180 missili contro Israele, almeno due deflagrazioni vicino al quartier generale del Mossad (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Iran ha lanciato circa 180 missili contro Israele in risposta all’uccisione di leader militanti sostenuti da Teheran. L’Iran avrebbe lanciato per la prima volta missile ipersonico Fattah-1. Il New York Times ha verificato alcuni video pubblicati sui social media che mostrano le esplosioni di decine di missili lanciati dalL’Iran contro Israele. Due filmati mostrano deflagrazioni vicino al quartier generale del Mossad, situato nella periferia settentrionale della città. Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno riferito di un attacco con droni che ha colpito un presidio militare di Hamas a Nuseirat, nel centro di Gaza. (Di domenica 6 ottobre 2024)ha180in risposta all’uccisione di leader militanti sostenuti da Teheran.avrebbeper la prima volta missile ipersonico Fattah-1. Il New York Times ha verificato alcuni video pubblicati sui social media che mostrano le esplosioni di decine dilanciati dal. Due filmati mostranoaldel, situato nella periferia settentrionale della città. Le Forze di difesa di(Idf) hanno riferito di un attacco con droni che ha colpito un presidio militare di Hamas a Nuseirat, nel centro di Gaza. (Strumentipolitici)

Tra le numerose segnalazioni, ve n'è una verificata da The Times su una esplosione nei pressi del quartiere generale del Mossad, i servizi segreti d'Israele. L'Iran ha lanciato circa 200 missili contro Israele in un attacco che ha fatto scattare le sirene in tutto il Paese.

La mossa, anticipata dalla stampa statunitense, è la risposta alla decapitazione della leadership di Hezbollah operata negli ultimi giorni da Israele coi raid su Beirut e il resto del Libano, come ha rivendicato Tehran subito dopo.

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i pasdaran, ha fatto sapere che la raffica di missili lanciati dall'Iran contro Israele è una rappresaglia