Vittime di vittime | l’eredità invisibile dell’infanzia

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Ogni giorno affrontiamo piccoli fallimenti: rovesciare una tazzina di caffè, perdere le chiavi, dimenticare un appuntamento. Questi episodi ci fanno sentire inadeguati, oppressi dalle responsabilità che si accumulano. È come essere simili a un computer sovraccarico, pronto a bloccarsi. Eppure, è fondamentale imparare a perdonarsi. Anche quando qualcosa va storto, tante altre cose vanno bene. Se sbagliamo 30 cose, ne facciamo altre 70 con dedizione e successo, mettendoci amore e impegno, ed è per questo che meritiamo di perdonarci. Tuttavia, per molti questa è una sfida. Alcune persone si rimproverano per ogni sbaglio, accumulando un senso di colpa che diventa insostenibile. Conosco diverse persone che vivono questa lotta interiore ogni giorno, incapaci di concedersi quel perdono di cui avrebbero bisogno.