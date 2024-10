Verso Palermo-Salernitana le parole di mister Martusciello | Nessun cambio di modulo vedremo a gara in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Alla vigilia dellain programma domani al "Renzo Barbera" contro ilha parlato della difficile sfida contro la compagine siciliana (ore 15), una delle maggiori accreditate alla lotta per la promozione. L'inizio sulle montagne russe dellache ha conquistato otto punti in sette giornate non ha intaccato la fiducia del tecnicoi suoi ragazzi, che a suo avviso hanno tutte le carte per disputare un'ottimacontro il. SPIRITO – "La squadra deve godersi la possibilità di giocare in uno stadio bello contro una squadra importante che lotterà per le prime posizioni. Voglio vedere lo spirito giusto in una sfida difficile. In settimana si è lavorato bene, i ragazzi hanno dimostrato di non essere destabilizzati dal fatto che non stanno arrivando molti risultati".