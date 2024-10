Spezia-Reggiana 1-0 | a deciderla un gol di Pio Esposito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) La, 5 ottobre 2024 – Batte la, di misura, e torna secondo lo(dopo essere stato scavalcato dalla Juve Stabia che aveva giocato ieri) sempre a -3 dalla capolista Pisa, con alle spalle il Sassuolo. A decidere la sfida un gol nel primo tempo di Pio. La formazione iniziale degli aquilotti presenta diversi cambi, con Salvatorefuori e dentro Nagy, poi Falcinelli che prende il posto di Bandinelli a causa di un mal di schiena patito nella rifinitura. La prima conclusione verso la porta è una punizione di Falcinelli, dalla sinistra dopo 4 minuti, Bardi non rischia e blocca in due tempi. La conclusione 'sporca' di Portanova non crea pericoli all'8' per la porta aquilotta. Dall'altra parte la pressione è continua e Colak arriva al tiro al 16', murato da Marras, pare con un braccio aperto, ma nessuno della terna o del Var segnala.