Sono tetraplegica sto dettando l’articolo a voce e c’è chi sta peggio di me | ha mai provato a mettersi nei panni di chi è malato? | lettera sul fine vita a Stefania Proietti candidata del centrosinistra in Umbria

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Lava difesa fino in fondo anche quando è immobile in un letto. Domandiamoci se certe istanze arrivano dal fatto che la società sta lasciando sole le persone e che la sanità pubblica sta venendo meno”. A dirlo, in un’intervista al Fatto Quotidiano del 2 ottobre, è stata lapresidente della Regione, che sarà sostenuta dalunito. A quelle parole risponde, con l’intervento che segue, Laura Santi, consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni. *** di Laura Santi* Lei non si ricorderà di me, ma io laalle elezioni regionali per il centro-sinistra in, l’ho conosciuta. La intervistai anni fa, nella miaprecedente in cui facevo la giornalista, quando la malattia ancora non era visibile. Ne apprezzai subito il fervore nel promuovere il benessere del territorio.