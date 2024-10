Scavi di Frattesina scoperto nel Polesine il più importante emporio europeo dell’età del bronzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Rovigo, 5 ottobre 2024 -nelil più grandedel passato: nell’età del, da qui partivano le merci per tutto il Mediterraneo. Manufatti in, gioielli in ambra e perle soffiate nella vetreria – la più antica scoperta in Europa – annessa al grande villaggio portato alla luce dagli archeologi. Un sito archeologico tra i più importanti del mondo quello emerso dal terreno a, in provincia di Rovigo, dove i ricercatori dell’Università Sapienza di Roma hanno trovato tracce di un antico e fiorente mercato, risalente al II secolo a.C. Non solo gli artigiani locali creavano oggetti molto accurati e richiesti dall’Egeo al Mediterraneo, ma importavano dall’estero uova di struzzo per fare ornamenti e avorio di elefante utilizzato per la produzione di pettini. Il rame e lo stagno arrivava invece da Trentino, Cornovaglia e Germania.