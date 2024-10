Sant’Agata de’ Goti Tentata estorsione | arrestati due fratelli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024)de’. I due indagati avrebbero intimidito e minaccciato di sfasciare il locale della vittima se non avesse corrisposto la somma di trecento euro Ieri, a seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i militari della Stazione Carabinieri dide’, dhanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di due giovani. Uno dei due, peraltro, arrestato in flagranza di reato pochi giorni fa per analoghi delitti. I due sono gravemente indiziati del delitto diaggravata ai danni del proprietario di un locale del posto.