Roma ore calde | la conferenza di Juric e quella voce sul ritorno di De Rossi

(Di sabato 5 ottobre 2024) La posizione di Ivanè già in bilico. La dirigenza dellanon è pienamente soddisfatta del rendimento della squadra e il tecnico ex Torino non potrà permettersi un passo falso nella pma partita contro il Monza. Si parla già di un possibile clamorosodi Daniele De. “L’obiettivo principale è la Champions, dobbiamo crescere tutti per essere capaci di competere con gli altri. Noi siamo partiti con un po’ ritardo, ma nelle ultime due gare abbiamo fatto sei punti e abbiamo la grande occasione per finire bene questo ciclo a Monza”. Così Ivanalla vigilia della sfida di campionato. “Per competere bene su entrambe le competizioni bisogna usare più giocatori possibili, mancando Saelemaekers, che può fare tanti ruoli, e senza Zalewski, siamo un po’ in deficit. Vedremo in futuro se si potrà fare bene su tutti e due i fronti”.