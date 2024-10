Riforestazione Monte Mario | iniziati i lavori del Tavolo Tecnico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Primo incontro in Campidoglio per coordinare gli interventi didopo l’incendio del 29 luglio scorso. Si è tenuto ieri mattina in Campidoglio il primo incontro deldedicato alladell’area naturalistica di, colpita dall’incendio dello scorso 29 luglio. Il rogo aveva interessato 12 ettari dei 200 complessivi della riserva. Alla riunione hanno partecipato numerosi soggetti, tra cui l’Assessorato al Bilancio e Agricoltura della Regione Lazio, l’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, il Dipartimento Ambiente e la Protezione Civile di Roma Capitale, oltre a enti e professionisti del settore come Roma Natura, l’Ordine degli Agronomi e Forestali di Roma e Lazio, il Collegio dei Periti Agrari, Crea, Mipaaf e l’Agenzia del Demanio.