Red Bull 64 Bars Live festa rap a Scampia con 10mila fan Massimo Pericolo | I miei testi vengono travisati Se scrivo una ca**ata su Instagram la gente fraintende

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Il rap è l’unico genere che parla a tutti con sincerità”, ci aveva detto Artie 5ive poco prima dell’inizio di uno degli show più iconici in ambito hip hop. E così è stato. Si è da poco conclusa la terza edizione del Red64, in Piazza Ciro Esposito, vicino alle Vele dia Napoli con diecimila presenze. L’antipasto ce lo aveva già servito Guè a poche ore dall’inizio di uno degli eventi che meglio riesce ad unire l’underground ed il mainstream italiano. Il rapper se l’era presa contro chi ha sentenziato sullo scontro musicale tra Fedez e Tony Effe “senza avere la cultura dei dissing”. A dare il via al maxi-concerto è stato proprio lo stesso Guè con Venezuela (64). Come calore del pubblico il tutto esaurito si è fatto sentire eccome. Dai bambini, ai ragazzi, fino ai genitori: diverse generazioni erano presenti al Red64di