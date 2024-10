Premier League 2024 25 | passa di misura il Liverpool Diogo Jota stende il Crystal Palace

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilsupera a domicilio per 1-0 ilnell’anticipo della settima giornata della/25. Al Selhurst Park basta un rete diai Reds per piegare la formazione di casa e consolidare così il primato in classifica: sono 4 i punti di vantaggio ora su Manchester City e Arsenal, impegnati questo pomeriggio tra le mura amiche rispettivamente contro Fulham e Southampton. La rete decisiva arriva a inizio gara: cross basso di Gakpo dalla sinistra, si inserisceche anticipa Chalobah e batte Henderson per l’1-0 che vale la vittoria. I Glaziers si rendono pericolosi a fine prima frazione con Sarr, ma Alisson è bravo a salvare tutto. Nella ripresa la formazione guidata da Arne Slot amministra il vantaggio concedendo poco e porta a casa i tre punti.