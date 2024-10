Pezzi difettosi alla Boeing | 7 indagati a Brindisi per attentato alla sicurezza dei voli Le rotte coinvolte

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Leghe di alluminio difformi da quelle previste nei progetti, e titanio puro utilizzato al posto della lega di titanio richiesta: tutto questo per risparmiare sull’acquisto delle materie prime, ma creando problemi dinel lungo periodo ai787 Dreamliner. Il787 Dreamliner è un aeroplano bimotore turboventola a fusoliera larga (wide-body) utilizzato come aereo di linea pera medio e lungo raggio, sviluppato dall’azienda statunitense. L’allerta ha indotto laad attivare una campagna straordinaria di manutenzione degli aeromobili coinvolti e a far ipotizzaremagistratura il reato didei trasporti.