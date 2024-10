Perché le partite di Berrettini Musetti e Cobolli sono in ritardo a Shanghai | possibili slittamenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) La pioggia ha interrotto bruscamente il programma del Masters 1000 di: il maltempo ha fatto capolino sulla località cinese e ha costretto i giocatori a rientrare negli spogliatoi, generando un naturalmente slittamento dei vari incontri. Quando l’acqua è iniziare a scendere sul cemento dei campi esterni si stavano disputando tre. Sul campo Centrale al coperto, invece, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avevano già sbrigato le proprie pratiche. Il bulgaro Grigor Dimitrov conduceva per 6-3, 2-4 sul belga Zizou Bergs (30-15 nel corso del settimo gioco, sulla sua battuta); lo statunitense Taylor Fritz si trovava sul 4-3 contro il francese Terence Atmane (prossimo a iniziare il suo turno al servizio); il russo Roman Safiullin era in vantaggio per 2-1 con il kazako Alexander Bublik dopo aver operato il break.