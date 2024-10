Perché Barbara d' Urso e Selvaggia Lucarelli hanno litigato? I precedenti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nel mondo dello spettacolo e della TV poche rivalitàattirato tanta attenzione quanto quella trad'. La loro faida, che si protrae ormai da anni, ha coinvolto anche le aule di tribunale, con entrambe le protagoniste che non si sono risparmiate in termini di querele e frecciate pubbliche. Ma cosa ha davvero acceso questa tensione tra le due? Econtinuano a querelarsi? Tutto ha preso una piega più netta lo scorso anno, quandod'è stata buttata fuori da Mediaset, ponendo fine al suo regno negli studi di Cologno Monzese durato anni. L'addio della conduttrice non è passato inosservato e, sempre pronta a esprimere la sua opinione senza filtri, aveva colto l'occasione per raccontare la sua versione dei fatti.