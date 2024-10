Pandoro Gate Chiara Ferragni chiede un confronto aperto con i giudici | Voglio chiarire la mia posizione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024)potrebbere alla Procura di Milano undiretto per raccontare la sua versione eche le accuse a suo carico non hanno fondamento. La nota influencer intende spiegare che si è trattato solo di “un errore di comunicazione”, come ha già ribadito in altre occasioni.Leggi anche: Fedez –, è lite sull’assegno di mantenimento: “Lui offre 5 mila euro, lei ne20 mila” Le indagini sono ormai chiuse e coinvolgono, il suo ex braccio destro Fabio Damato, e altre due persone, accusati di truffa aggravata in merito ai famosi casi dele delle uova di Pasqua. La difesa, però, ha ormai definito la sua strategia. «Con i pubblici ministeri terremo un», ha dito l’avvocato Giuseppe Iannaccone, difensore diinsieme a Marcello Bana. Non esclude che la stessasi presenti davanti ai pm.