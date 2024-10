Padovan | L’Inter ha fatto poco finora! Inaccettabili due risultati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024), proprio nel giorno di Inter-Torino, ha detto la sua sulla squadra di Simone Inzaghi. Il giornalistaconvinto dei nerazzurri. DI PIÙ – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Giancarloesorta i nerazzurri a fare qualcosa in più: «deve fare di più, ha. Non bastano le due buone partite in Champions League. La dimostrazione è che facendo un turnover di sette giocatori,la Stella Rossa l’ha regolata con un 4-0. Significa che a volte il turnover funziona e che l’organico delè forte. Mache pareggia a Monza non si può accettare, così come la sconfitta in quel modo al derby. Quindi giuste le critiche a Inzaghi,non ha ancora dimostrato la sua forza. Il Torino squadra ottima con allenatore ottimo, certo ha perso con la Lazio ma non è che possa vincerle tutte.