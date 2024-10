Ormai è il ponte dei sospiri | Serve una class action

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)sull’Ancaranese chiuso, traffico in tilt, territorio in ginocchio. Il sindaco del comune di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, lancia la proposta di una, nei confronti della Provincia di Teramo, come responsabile principale dello stato attuale del. E’ un fiume in piena il sindaco, che non lesina critiche. I responsabili devono pagare i danni che i cittadini, le attività economiche e il Comune di Castel di Lama stanno subendo a causa dell’aumento e rallentamento del traffico veicolare e del decadimento della salubrità dell’aria e inoltre del mancato fatturato di alcune attività. "La riunione di martedì scorso – precisa Bochicchio – non ha sortito gli effetti sperati. Il doppio senso sulin cemento non si sa ancora se e quando verrà realizzato.