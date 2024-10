Omicidio al Novi Sad slitta la sentenza | Non si conosce l’età di un imputato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Modena, 5 ottobre 2024 – Entrambi si erano dichiarati minorenni all’epoca dei fatti, il 31 marzo dello scorso anno, ovvero quando si ‘macchiarono’ di un terribile reato. Per uno dei due, al centro di un precedente procedimento, gli atti hanno dimostrato che in quel momento aveva già raggiunto la maggiore età. Per quanto riguarda il secondo, le ‘carte’ che devono dimostrarnesono bloccate in Pakistan, dove gli uffici sarebbero chiusi a seguito di forti tensioni nel paese. E’ stato perciò rinviato al prossimo 21 ottobre il processo, con rito abbreviato nei confronti dei due giovani pakistani accusati di aver ucciso a coltellate, il 31 marzo dello scorso anno un connazionale minorenne, il 16enne Moahmmad Arham, inserito nel percorso di accoglienza.