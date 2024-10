Napoli Muscarà | Prefetto e Sindaco chiedono rispetto delle regole ma ignorano le loro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non c’è più tempo da perdere. La tragica morte di Valeria Vertaglio, come tante altre vittime sulle nostre strade, evidenzia l’inefficienza e la mancanza di responsabilitàistituzioni. È scandaloso che l’amministrazione die la Prefettura chiedano ai cittadini di rispettare le norme del Codice della Strada, quandoper primi non lo fanno”. Così la Consigliera regionale Marìdenuncia la mancata approvazione, da parte del Comune di, di due strumenti fondamentali e obbligatori: il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e il PUT (Piano Urbano del Traffico). “La situazione è paradossale – continua– da una parte si discute di aumentare i controlli e combattere l’irresponsabilità di chi guida, dall’altra il comune di, non rispetta l’obbligo di approvare il PUMS e il PUT.