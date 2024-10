Lukaku è la mente di Conte nello spogliatoio e in campo Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024)è ladie in) Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera: La squadra diè ampia e variegata, subisce e attacca, si abbassa e poi va a pressare.è nel cuore di ogni azione: due assist e un gol. Si procura e calcia il rigore per fallo di Sergi Roberto. Ispira Mctominay e anche il nuovo entrato Neres che infligge al Como il colpo di grazia. Big Rom non è stato un lusso di Antonio, è la suae in. È l’uomo che sposta gli equilibri. «Romelu sta crescendo — ammette l’allenatore — e andrà sempre meglio, vedrete», ci mette di nuova la sua faccia rispetto alla scelta di mercato fatta in estate. «Stiamo crescendo a livello temperamentale, sappiamo indossare abiti diversi, giochiamo a calcio e ci sporchiamo il vestito quando occorre».