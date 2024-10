LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | in corso il Q1 Arriverà la pioggia?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.56 Raul Fernandez si inserisce in seconda posizione a 76 millesimi da Miller. In alcuni tratti della pista sembra stia piovendo maggiormente. 3.56 Secondo tempo per Zarco in 1:44.526. 3.55 Si migliora Miller in 1:44.296. Al momento le goccioline dinon sembrano influenzare i piloti. 3.54 Prima posizione per Miller in 1:44.432. Seconda posizione per Aleix Espargaro in 1:44.626. 3.53 ATTENZIONE!! Viene sventolata la bandiera bianca con croce rossa che indica una pioggerellina in quella sezione di pista. 3.53 Brivido per Morbidelli che ha commesso un errore rischiando anche di cadere. 3.52 Tutti in pista, anche Johann Zarco caduto negli ultimi minuti delle FP2. 3.51 La maggior parte dei piloti ha optato per la gomma hard all’anteriore e la soft al posteriore.