Inter-Torino ancora pienone a San Siro | il dato sugli spettatori

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si sta giocando in questi minuti, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono avanti per 3-1, davanti a un altro grande numero di – Come sempre palcoscenico eccezionale quello di San. Lo dimostrauna volta ilufficialediÂ, che vede la bellezza di 73.348 tifosi a gremire le tribune. Tra questi, nel settore ospiti, se ne contano 2.106. Con Marcus Thuram che sta regalando un grande spettacolo a tutti grazie alla sua tripletta e all’espulsione causata di Maripan. Punteggio al momento fermo sul 3-1 per i nerazzurri dopo circa 60 minuti di gioco. (inter-news)