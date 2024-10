Inter-Roma Women 1-1 le pagelle | Runarsdottir affidabile 7 Milinkovic no 5!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)termina 1-1. La migliore in campo è il portiere, che protegge egregiamente i pali nerazzurri. Serata storta per, autrice anche dell’autogol. Di seguito ledi7 – Grande concentrazione, nervi saldi e riflessi pronti. Il portiere nerazzurro risulta assolutamenteanche durante il periodo d’assedio giallorosso. Peccato per la deviazione diche la lascia spiazzata in occasione dell’1-0.: difesa MERLO 6 – Riesce a limitare efficacemente Dragoni, le cui qualità rischiavano di impensierire. Nel secondo tempo Piovani sceglie di sostituirla per provare a dare più dinamicità. Dal 56? ROBUSTELLINI 6,5 – Ottimo impatto in partita, è la più propositiva in avanti del pacchetto difensivo. Sfiora il gol pochi minuto dopo la sua entrata.